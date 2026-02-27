«Приглашу, но зачем?» Зеленский заговорил о Путине

Зеленский: с Путиным встречусь на нейтральной территории, в Москву не поеду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом категорически отказался ехать в Москву. Об этом глава киевского режима упомянул в своем вечернем видеообращении в телеграм-канале .

«Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Белоруссии», — сказал он.

Глава киевского режима также высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта, отметив, что шанс заключить мирное соглашение до осени имеется лишь в одном случае — только если Путин согласится на трехстороннюю встречу.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, зачем необходимо встретиться Путину, Зеленскому и президенту США Дональду Трампу. Смысл такой встречи в финализации договоренностей по Украине.