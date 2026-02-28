Украину предупредили о возможном выходе России из переговоров

Россия рассматривает возможность выхода из переговорного процесса, если Украина не согласится вывести войска из Донбасса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По версии журналистов, российская сторона видит все меньше смысла в продолжении диалога, если киевский режим не готов пойти на уступки по территории. Очередной раунд переговоров на следующей неделе может стать решающим.

При этом один из собеседников Bloomberg заявил, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если ВСУ покинут Донбасс. В таком случае возможен саммит с участием президентов США, России и Украины для запуска процесса взаимного отвода войск.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что вывод войск из Донбасса расколет украинское общество и не остановит конфликт. В Кремле настаивают на том, что любые договоренности должны учитывать новые территориальные реалии.