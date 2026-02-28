Миротворец показал лицо. Переговоры США с Ираном были только прикрытием?

Переговоры Соединенных Штатов с Ираном были лишь операцией прикрытия. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале .

«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», — написал он.

По словам политика, вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага.

«США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100», — добавил Медведев.

ЦАХАЛ объявил о превентивном ударе по Ирану утром 28 февраля. США подтвердили свое участие в операции.