Миротворец показал лицо. Переговоры США с Ираном были только прикрытием?
Медведев: переговоры США и Ирана были операцией прикрытия
Переговоры Соединенных Штатов с Ираном были лишь операцией прикрытия. На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
«Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чем особенно и не хотел договариваться», — написал он.
По словам политика, вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага.
«США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим лет через 100», — добавил Медведев.
ЦАХАЛ объявил о превентивном ударе по Ирану утром 28 февраля. США подтвердили свое участие в операции.