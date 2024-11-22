Зеленского возмутила реакция Запада на удар «Орешником» по Украине

Реакция Запада на ракетный удар по Днепропетровску с применением новейшей ракеты «Орешник» возмутила президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил в своем Telegram-канале , что ожидал большего.

«Мир должен на это реагировать. Сейчас сильнейшей реакции мира нет», — сказал он.

По мнению Зеленского, удар баллистической ракетой показал, что Россия не стремится к мирному урегулированию конфликта. Он признал, что Украина не впервые применила дальнобойное оружие, поэтому не счел это аргументом в пользу новой эскалации.

Президент Украины призвал союзников остановить Россию. Он заявил, что без жесткой реакции со стороны мирового сообщества страна поймет, что ей можно так поступать.

Пентагон сообщил, что знал о готовящемся запуске «Орешника». Представитель министерства обороны Сабрина Сингх выразила обеспокоенность применением этой ракеты.