Блогер Alex Barnicoat: «дорогой Путин», народ Британии не хотел бы войны с РФ

Британский блогер Alex Barnicoat обратился к президенту РФ Владимиру Путину от имени народа Великобритании, заявив, что простые люди хотят жить мирно, а не воевать с Россией. Об этом он написал в соцсети Х .

«Дорогой Путин, британский народ не хочет войны с вами. Наше правительство не представляет позицию подавляющего большинства народа — людей, которые просто хотят жить мирной жизнью», — отметил он.

Ранее в США назвали слова российского лидера об испытаниях «Орешника», которое стало зеркальным ответом на атаку дальнобойными ракетами по регионам РФ, «зловещей угрозой» западным союзникам Украины. По словам журналистов, обращение Путина было адресовано всем, кто еще питает иллюзии о стратегическом поражении России.

До этого президент РФ обвинил администрацию США в разрушении системы глобальной безопасности, так как именно американцы в одностороннем порядка сорвали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.