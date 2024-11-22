В США заявили о беспокойстве из-за пуска Россией «Орешника»

В Пентагоне признались, что обеспокоены запуском Россией «Орешника» по Украине

Руководство Пентагона обеспокоил запуск Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по цели на Украине. Об этом на брифинге заявила представитель пресс-службы оборонного ведомства страны Сабрина Сингх, трансляцию вел телеканал C-SPAN .

«Это, безусловно, беспокоит нас, <…> у меня сейчас нет оценки его последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены», — заявила она.

Сингх добавила, что в Пентагоне пока не видели перемен в российском ядерном позиционировании и не меняли свое в ответ.

Кроме того, в американском оборонном ведомстве признались, что российское руководство их предупредило о тестовом запуске «Орешника».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что новую баллистическую ракету назвали «Орешником», чтобы никто не догадался, для чего она нужна.

До этого появилась информация, что новая российская ракета способна долететь за 20 минут до Германии и Великобритании, так как способна разогнаться до 10 махов.