Атаки по России западным дальнобойным оружием и ответные удары подтвердили прогноз о том, что конфликт на Украине завершится ядерным ультиматумом. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала обращение президента Владимира Путина к россиянам.

«Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. Ч.Т.Д. <…> А дальше — кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели Начальника, то такого вопроса не возникает», — сказала она.

Симоньян приложила подборку своих выступлений на телевидении за 2023 год. Она предупредила Запад о последствиях развязывания конфликта на Украине и спрогнозировала продолжение эскалации.

Путин в обращении 21 ноября заявил, что Россия вправе использовать оружие против объектов стран, которые атаковали ее территорию. Он объявил об испытании новейшей ракеты «Орешник» при ударе по Днепропетровску в ответ на атаки западными ракетами по Курской и Брянской областям.