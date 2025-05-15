Зеленский предложил провести переговоры по Украине в онлайн-формате

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры по урегулированию конфликта в онлайн-формате. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Есть медиа, есть интернет. Можно не встречаться, не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня», — сказал он.

Ранее Зеленский объявил, что украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. При этом он добавил, что ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ «нечего делать» на встрече.

Зеленский объявил, что украинские представители будут в Стамбуле 15 мая. Однако есть вероятность, что переговоры в этот день могут не состояться. Источник ТАСС сообщил, что есть вероятность переноса на 16 мая.

Представители российской делегации продолжают ждать начала переговоров с Украиной.