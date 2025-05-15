СМИ сообщили, что российская делегация все еще ждет начала переговоров в Стамбуле

РИА «Новости»: российская делегация все еще ждет переговоров с Украиной

Представители российской делегации продолжают ждать начала переговоров с Украиной. Об этом сообщил осведомленный источник РИА «Новости» .

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, когда состоится встреча.

«Ждем», — сказал собеседник агентства.

Источник также допустил, что переговоры 15 мая могут не состояться. По данным ТАСС, встречу могут перенести на следующий день.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал целью диалога установление долгосрочного и прочного мира и устранение первопричин конфликта. По его словам, представители России настроены на поиск точек соприкосновения.