Зеленский объявил, что украинские представители будут в Стамбуле 15 мая

Украинские представители прибудут в Стамбул 15 мая. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра», — сказал он.

Зеленский сообщил, что украинская делегация вылетела из Анкары в Стамбул. Он подчеркнул, что представители Украины останутся в городе и в пятницу, 16 мая.

Сам Зеленский не примет участия в переговорах. Он сказал, что украинскую делегацию, возглавляемую министром обороны Рустемом Умеровым, направят в Стамбул из уважения к президентам США и Турции, Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану. Он добавил, что решил отправить не всех, главы СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба Андрея Гнатова не будет.

Украинский президент назвал бутафорской делегацию России. Он потребовал ввести дополнительные антироссийские санкции. Зеленский также отказался признавать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими территориями.