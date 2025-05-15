Переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая могут не состояться
Источник РИА «Новости»: неизвестно, состоятся ли переговоры в Стамбуле 15 мая
Переговоры в Стамбуле между делегациями России и Украины, запланированные на четверг, пока остаются под вопросом. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.
«Не знаю», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли сегодня переговоры.
Источник ТАСС также сообщил, что время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле не определено. Есть вероятность, что встречу перенесут на 16 мая.
«Пока не определено. Вечер или перенос на 16 мая», — сказал собеседник агентства.
Зеленский объявил, что украинские представители будут в Стамбуле 15 мая. По его словам, переговоры могут начаться сегодня вечером, а может, и завтра.
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что делегация России хочет добиться долгосрочного мира, устранив первопричины конфликта на Украине. Он добавил, что российская сторона настроена на поиск точек соприкосновения.