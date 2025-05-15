Зеленский заявил, что ему «нечего делать» в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Такое заявление он сделал на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Зеленский добавил, что ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ нет смысла ехать в Стамбул, так как президент России Владимир Путин не прибыл на переговоры.

«Если прекращения огня можно достичь без лидеров, то вопросов нет», — сказал он.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Зеленский не поедет в Стамбул.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Стамбул 15 мая рано утром. Речи об отмене переговоров не идет. Российская сторона сохраняет рабочий настрой, отметил Мединский. Он добавил, что делегация готова к возможным компромиссам.