Зеленский пожаловался на США за перенос переговоров

Американская переговорная группа настояла на переносе трехсторонней встречи, которая планировалась 10–11 марта в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом телеканалу «Мы — Украина» .

«Мы готовы были ехать в Турцию, перенесла эту встречу именно американская сторона. Сказали: давайте на следующей неделе», — заявил он.

Зеленский сообщил, что изначально переговоры планировались 10 или 11 марта. Украинская сторона, по его словам, ежедневно контактирует с американской, в том числе через Совет национальной безопасности и обороны.

Президент сообщил также, что Россия обсуждала с США снятие санкций. Он выразил надежду на то, что американцы не пойдут на уступки.

Ранее президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить украинское урегулирование, обострение ситуации в Персидском заливе и рост цен на нефть. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что хозяин Белого дома остался доволен прошедшим разговором.