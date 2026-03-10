(Не) тяжелый выбор Трампа. США пожертвуют Киевом, чтобы не проиграть в Иране?

В Кремле зазвонил телефон. Кто говорит? Трамп. Да-да, именно американских лидер стал инициатором вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как сообщил по итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков, в центре беседы были ситуация вокруг Ирана и возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

«Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, касающихся развития международной обстановки. Акцент был сделан на ситуации вокруг Ирана и на переговорах по Украине. Путин и Трамп также обсудили положение на рынке нефти», — подчеркнул российский чиновник, отметив, что разговор носил «деловой, откровенный и конструктивный характер» и продлился около часа. Из того, что еще стало известно о сути состоявшейся беседы, можно выделить несколько пунктов: — Путин и Трамп выразили желание поддерживать регулярное общение. — Владимир Путин выдвинул несколько предложений по быстрому прекращению иранского конфликта. — Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на Украине. — Кроме того, лидеры России и США обсудили положение дел на мировом рынке нефти, и в контексте сложившейся ситуации затронули тему Венесуэлы. — Ну и, разумеется, наш Верховный главнокомандующий не мог не проинформировать своего американского коллегу об успешном продвижении ВС РФ на линии фронта, что, по мнению Кремля, должно побудить Киев к ускорению процесса переговоров.

Фото: White House

На первый взгляд, казалось бы, вполне рядовой звонок, я бы даже сказал, рабочий, коих, как верно подметил Ушаков, за последний год было уже немало. Но на деле особый подтекст состоявшимся переговорам придает тот факт, что накануне Иран, с которым сейчас воюют США, обрел нового духовного лидера. Им стал сын убитого в ходе американо-израильской агрессии аятоллы Али Хаменеи –Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи. «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний. Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — написал Владимир Путин в приветственном письме новому верховном руководителю Исламской Республики Иран по случаю его избрания. Похоже, что именно тесные союзнические отношения Москвы и Тегерана и стали причиной вчерашнего внезапного звонка из Вашингтона. Дело в том, что в США ходят упорные слухи о том, что Россия активно помогает Ирану отражать американскую агрессию и снабжает иранских ракетчиков и дроноводов важнейшей информацией о расположении основных объектов американской военной инфраструктуры на Ближнем Востоке. Тех самых объектов, точные удары иранской армии по которым принесли Трампу и Ко немало головной боли.

Фото: U.S. Department of War

Буквально на днях в разговоре с главой министерства войны Питом Хегсетом журналист CBS News рассказал, что в распоряжении этого канала, есть информация, полученная сразу из трех независимых источников о том, что Россия-де предоставляет Ирану разведывательную информацию о позициях и передвижениях США.

«Подвергает ли это „российское вмешательство“ американский контингент большей опасности, чем он был бы в противном случае? И могут ли американцы ожидать, что переговоры с русскими положат этому конец?» — самые часто задаваемые сегодня вопросы в американских СМИ.

По традиционной для всех военных армейской привычке Хегсет постарался убедить собеседника, что все под контролем. Но вчерашний звонок Трампа Путину дает основания полагать, что это не так. Штаты, видимо, очень хотят, чтобы мы отказались от помощи нашему стратегическому партнеру. Вопрос лишь в том, что Вашингтон готов предложить взамен?

Ведь, как верно заметил экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, «мы сами делаем по отношению к русским на Украине примерно то же самое». Стало быть, прежде чем о чем-то просить или на что-то жаловаться, неплохо было бы «посмотреть на себя в зеркало».

Фото: Ministry of Defence of Ukraine

Пока Штаты продолжают поддерживать киевский режим связью и разведданными, мы, со своей стороны, даже бровью не поведем на любую антииранскую просьбу Трампа. Ибо — как точно сказал глава МИД России Сергей Лавров — «Запад сегодня ведет прямую, „горячую“ войну против России». Проблема лишь в том, что отказ США от поддержки киевского режима приведет к его стремительному обрушению. «Если мы прекратим передачу разведданных Украине — как Трамп уже временно сделал в прошлом году, — последствия для украинской армии могут оказаться разрушительными. Думаю, Путин это прекрасно понимает», — подчеркнул Болтон. Вот и выходит, что Белый дом стоит перед выбором: играть ли дальше на проигрыш России (а цель украинского конфликта именно в этом) или поставить себя самого на грань позорного поражения, вполне сравнимого с катастрофой во Вьетнаме? Решать Трампу.