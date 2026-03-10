Хегсет увидел в разговоре Путина и Трампа вероятность мира на Украине

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил возможность достижения мира на Украине. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет сказал на брифинге.

«Президент сказал, что это был хороший разговор. Я не участвовал в этом, но те, кто участвовал, сказали, что это был решительный призыв, подтверждающий, надеюсь, возможность достижения мира на Украине», — отметил он.

Сам Трамп назвал беседу хорошей и позитивной в части урегулирования. В Кремле подтвердили, что лидеры говорили об украинском кризисе и ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что стороны согласились продолжать трехсторонние переговоры. Однако точных дат и мест проведения встречи пока нет. Песков также уточнил, что Трамп не просил о прекращении огня на Украине.