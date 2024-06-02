Зеленский пожаловался на попытки «сорвать» саммит в Швейцарии

Зеленский: швейцарский саммит по Украине могут сорвать Россия и Китай

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Саммит по Украине, который запланирован на 15–16 июня в Швейцарии, может оказаться под угрозой срыва. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время конференции по безопасности в Сингапуре, сообщило агентство Bloomberg.

Он обвинил Китай и Россию в «сговоре» с целью помешать конференции.

«Россия делает „все“, чтобы сорвать саммит, назначенный на середину июня, используя влияние Китая и его дипломатов», — заявил Зеленский.

Украинский президент ранее призвал азиатских лидеров присоединиться к саммиту, чтобы помочь в урегулировании конфликта. Но Китай отклонил приглашение.

Под вопросом остается личное присутствие на конференции президента США Джо Байдена. В это время американский лидер собирается поехать на сбор средств для своей предвыборной кампании. Зеленского это задело.

При этом сам же Зеленский, так трясущийся о саммите, в очередной раз отказался от диалога с Россией. Он назвал переговоры нереалистичными, а мирное соглашение «ловушкой». Ряд экспертов обвинил политика в узурпации власти.

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