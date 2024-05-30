Просроченный президент. Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине

Владимир Зеленский действительно утратил легитимность после 20 мая, кресло президента Украины должен был занять другой человек. Такое мнение выразил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой.

Больше не президент

Эксперт отреагировал на заявление одного из авторов действующей конституции Украины Дмитрия Табачника. Тот заявил, что по закону Зеленский стал нелегитимным президентом. По мнению Табачника, именно западные кураторы могли создать подобную ситуацию — для того, чтобы затруднить переговорный процесс по урегулированию конфликта.

«Соглашусь с Дмитрием Табачником в плане того, что Зеленский действительно нелегитимен, и его восседание в кресле президента Украины сегодня ничто иное, как узурпация власти, согласно украинского правового поля», — заявил Мезюхо.

Вопрос политической воли

Собеседник 360.ru не согласился с тем, что в утрате Зеленским легитимности виновен Запад. По мнению Мезюхо, в ситуации с потенциальными переговорами все так или иначе упирается в вопрос политической воли.

«Разве Адольф Гитлер подписывал акт о полной и безоговорочной капитуляции? Или его подписывал его преемник во власти? Ни он, ни его преемник этот документ не подписывали», — заявил собеседник Кононовой.

Он напомнил, что акт о капитуляции подписал генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Действующие тогда немецкое и советское командования сочли это допустимым. Именно поэтому вопрос легитимности того или иного представителя является вопросом политической воли, подчеркнул Иван Мезюхо.