Китай отклонил приглашение на саммит по Украине в Швейцарии

Reuters: Китай не будет участвовать в конференции по Украине из-за отсутствия РФ

Китай отказался участвовать в швейцарском саммите по Украине и уже уведомил другие страны об отклонении приглашения. Об этом сообщило агентство Reuters .

Источники издания рассказали, что причиной отказа стало невыполнение организаторами условий, которые выдвинула китайская сторона. По данным агентства, на конференцию не пригласили важнейшего участника — Россию.

«Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — указали в агентстве.

Ранее от участия в швейцарском саммите отказался и президент США Джо Байден. Американский лидер не сможет участвовать в конференции, потому что 15–16 июня он планирует посетить Калифорнию — в Лос-Анжелесе будет проходить мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию. Вице-президент США Камала Харрис также отказалась от участия в мирном саммите по Украине.

По словам политолога Геннадия Подлесного, организаторы швейцарского саммита не смогли собрать 160 делегаций в запланированном составе. Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому таким образом продемонстрировали нереалистичность его идей.