Китай отклонил приглашение на саммит по Украине в Швейцарии
Reuters: Китай не будет участвовать в конференции по Украине из-за отсутствия РФ
Китай отказался участвовать в швейцарском саммите по Украине и уже уведомил другие страны об отклонении приглашения. Об этом сообщило агентство Reuters.
Источники издания рассказали, что причиной отказа стало невыполнение организаторами условий, которые выдвинула китайская сторона. По данным агентства, на конференцию не пригласили важнейшего участника — Россию.
«Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены», — указали в агентстве.
Ранее от участия в швейцарском саммите отказался и президент США Джо Байден. Американский лидер не сможет участвовать в конференции, потому что 15–16 июня он планирует посетить Калифорнию — в Лос-Анжелесе будет проходить мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию. Вице-президент США Камала Харрис также отказалась от участия в мирном саммите по Украине.
По словам политолога Геннадия Подлесного, организаторы швейцарского саммита не смогли собрать 160 делегаций в запланированном составе. Он подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому таким образом продемонстрировали нереалистичность его идей.