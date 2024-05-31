Президент Украины Владимир Зеленский снова отказался от переговоров с Россией. Он назвал их «нереалистичными». Слова главы государства привела газета Guardian.
«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы „ловушкой“», — заявили авторы материала.
Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам с Украиной, но власти этой страны на законодательном уровне запретили ведение диалога. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от переговоров.