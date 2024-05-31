«Мирное соглашение было бы „ловушкой“». Зеленский снова отказался от диалога с Россией

Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский снова отказался от переговоров с Россией. Он назвал их «нереалистичными». Слова главы государства привела газета Guardian.

«Зеленский сказал, что переговоры с Россией нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение было бы „ловушкой“», — заявили авторы материала.

Россия неоднократно указывала на готовность к переговорам с Украиной, но власти этой страны на законодательном уровне запретили ведение диалога. На Западе игнорируют постоянные отказы украинской стороны от переговоров.

Соавтор действующей конституции Украины Дмитрий Табачник не исключил, что Зеленский может воспользоваться своей нелегитимностью для срыва переговоров с Россией.

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