Зеленский поставил Трампу срок для разработки плана по окончанию конфликта

Новый президент США Дональд Трамп представит обещанный план урегулирования ситуации на Украине в начале 2025 года. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил об этом на заседании инициативы «Зерно из Украины», сообщило издание «Страна.ua» .

Зеленский сказал, что готов рассмотреть инициативы Африки, Азии и арабских стран по урегулированию конфликта с Россией. Он отдельно отметил, что рассчитывает получить план Трампа в скором будущем.

«Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этого конфликта», — сказал он.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Во время предвыборной кампании он пообещал остановить конфликт на Украине. Республиканец не раскрыл детали своего плана, однако его помощники и политтехнологи выдвинули несколько версий, например, корейский сценарий и создание демилитаризованной зоны.