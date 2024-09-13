«Второй номер» Дональда Трампа, сенатор Джей Ди Вэнс, в интервью одному из американских телеканалов попытался объяснить, каким именно образом кандидат в президенты США от республиканцев планирует остановить конфликт на Украине — как он обещал, за 24 часа.

«Я думаю, что это выглядит так: Трамп садится, говорит русским, украинцам, европейцам: вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование. И вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы русские не вторглись снова. Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, так как та не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты. Я думаю, что в конечном счете именно так это и выглядит. И кстати, немцы и другие страны должны финансировать восстановление Украины». Конец цитаты. Что ж, выглядит по-трамповски лихо и по-американски самоуверенно. Если с европейцами, которым Вэнс отводит роль терпил, готовых за все платить, все понятно — куда США скажут, туда они и пойдут, — то ни для России, ни для нынешнего киевского режима такой «компромисс» приемлемым никак не выглядит. Зеленскому в принципе нужна бесконечная бойня — иначе, как только конфликт закончится, его свои же вздернут на первом суку. Поверьте, там есть за что.

Фото: Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс. Sven Hoppe/dpa / Global Look Press

Россия же своими территориями, а главное — своими людьми, многие из которых все еще остаются под украинской оккупацией, — не торгует. Потому обсуждать тут нечего. Такое же скептическое отношение к плану Трампа высказал известный американский политолог профессор Университета Чикаго Джон Миршаймер.

«Я не верю, что Трампу удастся прекратить конфликт на Украине. Я думаю, что он сохранит статус-кво в отношении Украины. Единственное, что может изменить ход конфликта, а также отношения США с Украиной, — поражение Украины на поле боя. Важно то, что происходит во время самой борьбы. Трамп не сможет заключить сделку с Путиным. Основная причина, что требования Путина — это не то, что Трамп сможет принять».

В этих словах заложена большая истина. Соблюдение национальных интересов России, одно из условий которого — полный демонтаж нынешнего киевского режима, просто априори не может совпадать ни с национальными интересами США, желающими ослабить своего основного (по крайней мере, с военной точки зрения) противника, ни с интересами глобалистов, для которых любая угроза их безраздельному доминированию служит поводом «бить из всех орудий». Потому совершено неважно, кто в итоге въедет в Белый дом в январе будущего года — политика США в отношении России останется неизбежной. Скажу больше: с некоторых пор на нее не способны повлиять ни имя, ни пол, ни цвет кожи, ни даже разрез глаз или религиозные убеждения американского президента. Разница между ними определяет только методы, с помощью которых они будут добиваться своих целей.

Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos / Global Look Press

В то время как Трамп при всей его взбалмошности, как ни крути, все-таки проамериканский кандидат, который наверняка попытается остановить падение Шатов в экономическую бездну и возродить их былое могущество (по крайней мере, сохранить хотя бы то, что пока осталось). И уже на этом уровне давить на Россию. Харрис, как и ее нынешний патрон Байден, — это ставленник глобалистов, для которого гегемония США не самоцель, а инструмент. Да, инструмент крайне важный и очень дорогой, но все равно всего лишь инструмент, который имеет свой ресурс и от слишком частого использования рано или поздно приходит в негодность.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

Вот только надеяться на то, что Харрис этот инструмент вот-вот доломает, я бы не стал. Там еще вполне достаточный запас прочности, чтобы из раза в раз повышать градус эскалации. Таким образом, как ни крути, а «своего» или хотя бы более удобного для России кандидата в США нет и не предвидится. Зато есть более предсказуемый, пусть и со знаком минус. И это явно не Трамп. Тут наш президент абсолютно прав.