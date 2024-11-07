Раскрыта вероятная реакция Зеленского на мирный план Трампа

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп пообещал быстро закончить боевые действия на Украине, не раскрывая своего способа. О том, как на предложение будущего американского лидера отреагирует президент Украины Владимир Зеленский и насколько он готов его принять, узнало издание «Страна.ua» , чьи журналисты пообщались с источниками на Банковой и политологами.

Близкий к администрации президента источник заявил, что Зеленский примет план Трампа с мораторием на вступление в НАТО и если американский лидер получит предварительное согласие президента России Владимира Путина.

«Сейчас не та ситуация, чтобы отказывать своему главному партнеру без поддержки которого продолжать войну практически невозможно», — заявил собеседник журналистов.

Он добавил, что это решение также поддержат и в обществе, где настроения в пользу скорейшего завершения боевых действий появились даже в ультра-националистической среде. Многие считают, что прекращение огня на линии соприкосновения не самый плохой вариант для Украины.

«Безусловно, Зеленский будет пытаться получить наилучшие условия прекращения огня. Будет интенсивный торг, но принципиально он вряд ли будет возражать», — отметил источник.

Собеседник добавил, что сейчас все зависит от того, сохранит ли свои миротворческие позиции Трамп перед «ястребами» из числа республиканцев. Но чтобы он не выбрал, Зеленский продолжит движение в указанном президентом США направлении.

Политолог Руслан Бортник не исключил, что после принятия плана Трампа Зеленский снова соберет контактную группу, которую распустил после переговоров в Стамбуле. Но если условия Трампа станут совершенно неприемлемыми, то Зеленский уйдет в отказ, за что может серьезно поплатиться.

«Новая американская администрация будет искать себе других контрагентов в Украине. Оппозиция в широком понимании этого слова — это не только парламент, но отдельные олигархические группы, мэры успешных городов, популярные военные», — заявил Бортник.

Он допустил, что если Зеленский откажет Трампу в реализации этого мирного плана, то поплатится своим креслом президента.

Команда Трампа только приступила к подготовке мирного плана по Украине, сообщила со ссылкой на источники из окружения победителя президентских выборах в США газета The Wall Street Journal.

Собеседники журналистов заявили, что речь идет о заморозке конфликта на линии соприкосновения войск и создания демилитаризованной зоны, какая сейчас существует между КНДР и Южной Кореей. Также США потребуют от Украины гарантий по отказу от вступления в НАТО, но взамен предоставят новые виды вооружений.