Константинов: Трамп может предложить «корейский сценарий» на Украине

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может продавить «корейский сценарий» в конфликте на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его мнению, будущий глава Белого дома будет добиваться заморозки конфликта по примеру двух Корей.

«Трамп и его сторонники попытаются предложить России создание буферной зоны на линии фронта с заморозкой конфликта, продавливая корейский вариант», — сказал политик.

Константинов не исключил, что в ближайшие месяцы создадут рабочую группу с делегациями США и России по урегулированию конфликта по Украине.

«Организация рабочей группы логична. С приходом Трампа к власти конфликт имеет шансы быть завершенным, поэтому ВСУ нужно отбросить от границы России дальше, чтобы они не могли угрожать нашей территории», — добавил он.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис призвал Дональда Трампа отойти от Украины и не помогать ей.