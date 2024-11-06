Победившему на выборах президента США Трампу назначили дату инаугурации
Инаугурацию Трампа запланировали на 20 января 2025 года
Церемония инаугурации кандидата от Республиканской партии на пост президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года на территории Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщил сайт USA Today.
Организацией мероприятия займется специальный комитет конгресса. В день инаугурации победителя президентских выборов приведут к присяге, после которой он выступит с торжественной речью перед нацией.
Кроме того, церемония предусматривает проведение торжественного парада и специального бала.
По сложившейся традиции новый президент и вице-президент вместе с супругами приезжают в Белый дом, где их встречают покидающие свои посты лидеры государства. В 2021 году проигравший президентские выборы Трамп отказался от визита на инаугурацию действующего главы страны Джо Байдена.
Трамп в ходе прошедшего голосования на выборах президента США набрал 277 голосов выборщиков. Его соперница, кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис получила 224 голоса. Коллегия выборщиков соберется на голосование 17 декабря, в 41-й день после голосования граждан. Подсчет результатов коллегии проведет комиссия конгресса 6 января и окончательно утвердит результаты выборов.