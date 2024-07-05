Зеленский подтвердил передачу Германией систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам страны подтвердил передачу Германией новой системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Зеленский также рассказал о состоявшемся совещании, на котором обсуждали украинскую ракетную программу. Подробностей он приводить не стал.

Немецкий посол в Киеве Мартин Егер отмечал, что на Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot, причем вместе с экипажем подготовленных в Германии украинских военных.

В конце июня Зеленский признал бесполезность американских Patriot в борьбе против российских корректируемых авиабомб (КАБ). Он отметил, что эффективную защиту объектов в таком случае можно будет обеспечить только при использовании тысячи ракет Patriot в месяц.

Ранее заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил о неэффективности американских ЗРК, которые неспособны противостоять современным российским средствам поражения и прикрывать назначенные им объекты.