Германия передала Украине третий ЗРК Patriot

Посол Германии в Киеве Егер сообщил о передаче Украине третьей системы Patriot

IMAGO
Фото: IMAGO/Global Look Press

Украина получила третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер.

Дипломат добавил, что вместе с боевой машиной прибыл экипаж украинских военных, который прошел подготовку по управлению Patriot в Германии,

«Третий ЗРК Патриот из Германии прибыл в Украину. Это поможет улучшить защиту населения и инфраструктуры», — написал Егер.

В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не способны сбивать российские фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

Он добавил, что для эффективной обороны войскам необходимо ежемесячно получать не менее тысячи снарядов для Patriot, но такие объемы даже не производят.

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