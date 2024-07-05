Замглавкома ВКС назвал зенитно-ракетные комплексы Patriot неэффективными

Замглавкома ВКС Семенов: Patriot не могут ни защитить себя, ни прикрыть объекты

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot оказались неспособны ни прикрыть назначенные им объекты, ни противостоять современным российским средствам поражения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Семенова.

Он противопоставил Patriot российским системам противовоздушной обороны.

«В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что американские комплексы оказались неспособны защитить даже сами себя.

В воскресенье украинский президент Владимир Зеленский признался, что Patriot бессильны против российских корректируемых авиабомб.