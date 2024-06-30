Зеленский признал бесполезность ЗРК Patriot против российских авиабомб

Он пояснил, что для эффективной борьбы ВСУ нужно получать около тысячи ракет Patriot в месяц, а такие объемы производства невероятны даже теоретически.

Российские силы сбросили ФАБ-3000 на пункт управления ВСУ в поселке Нью-Йорк в ДНР. Украинские боевики потеряли 60 человек и четыре автомобиля. Особенность этой бомбы в том, что ее можно корректировать в полете уже после сброса с самолета. Кроме того, чтобы сбросить ее, не нужно входить в зону поражения противовоздушной обороны.