Зеленский признал бесполезность ЗРК Patriot против российских авиабомб

Зеленский: ЗРК Patriot не помогут в защите от авиаударов ВС России

Jens BÃ�ttner/dpa
Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot бесполезны в защите от ударов российскими корректируемымм авиабомбами, признал президент Украины Владимир Зеленский. Заявление прозвучало в интервью The Philadelphia Inquirer.

«Patriot не может бороться против КАБ», — констатировал украинский лидер.

Он пояснил, что для эффективной борьбы ВСУ нужно получать около тысячи ракет Patriot в месяц, а такие объемы производства невероятны даже теоретически.

Российские силы сбросили ФАБ-3000 на пункт управления ВСУ в поселке Нью-Йорк в ДНР. Украинские боевики потеряли 60 человек и четыре автомобиля. Особенность этой бомбы в том, что ее можно корректировать в полете уже после сброса с самолета. Кроме того, чтобы сбросить ее, не нужно входить в зону поражения противовоздушной обороны.

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