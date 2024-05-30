Западные страны отрекаются от Украины и ее президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал американский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Можно утверждать, что процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позором, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО», — написал он.

Продолжением стала, по словам журналиста, открытая перепалка между западными «партнерами» по поводу того, стоит ли давать Украине более смертоносное оружие, которое, по сути, гарантирует ее самоуничтожение.

Страны НАТО пока не пришли к единому мнению о поддержке Украины. Они обсуждают возможность снятия ограничения на использование западного оружия украинскими военными для ударов по России.

Еще одной проблемой стала нелегитимность Зеленского. Это ведет к серьезным последствиям внутри украинского общества.