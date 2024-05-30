Зеленского уличили в планах воспользоваться своей нелигитимностью для срыва переговоров

РИА «Новости»: нелегитимность Зеленского могли создать специально

CNP/AdMedi
Фото: CNP/AdMedi/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли 20 мая, может воспользоваться этим фактом, чтобы затруднить мирные переговоры с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник.

Он предположил, что кураторы украинской власти создавали «нелегитимность» Зеленского специально. По его словам, самым циничным и коварным заинтересованным лицом является Великобритания. Табачник подчеркнул, что именно эта страна стремится затянуть конфликт и подтолкнуть Украину к эскалации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что вокруг легитимности Зеленского ведется множество дискуссий. Он назвал этот вопрос темой для юридической квалификации правовой системы.

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