Президент Украины Владимир Зеленский признал неспособность продолжать вооруженный конфликт и осознал свою беспомощность в случае переговоров с Россией. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис сообщил об этом на YouTube-канале Deep Dive .

«Он признает, что у него нет возможности продолжать конфликт и единственной оставшейся альтернативой является какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем», — сказал офицер.

Зеленский, по мнению Дэвиса, подсознательно уже понял, что не имеет рычагов воздействия на Россию. Военный эксперт пришел к выводу, что президент столкнулся с собственной беспомощностью.

Мирные переговоры о прекращении огня в зоне СВО могут пройти в Будапеште. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину не вступать в диалог до получения новых вооружений и усиления армии.