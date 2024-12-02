Кремль оценил перспективу переговоров по Украине в 2025 году

Песков о переговорах по Украине в 2025 году: Россия обеспечит свои интересы

Число уставших украинцев от действующей власти и продолжающихся в стране боевых действий постоянно растет. Это один факторов, который способен оказать влияние на возможность переговоров в 2025 году, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что также меняется динамика и настроения по отношению к ситуации на Украине в странах Евросоюза. Поэтому возможность переговоров зависит от дальнейшего развития событий, в том числе в зоне боевых действий.

«Есть усталость от Зеленского, и эта усталость растет. Судя по той информации и той статистике, которая поступает, растет число людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняется динамика и настроения в странах Европы. Поэтому все будет зависеть от того, как будут развиваться события», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что для России сегодня важно добиться поставленных целей, поэтому специальная военная операция продолжается. Но даже в случае переговоров российская сторона намерена обеспечить собственные интересы.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Казахстане заявил, что готов к переговорам с властями Украины на условиях, которые озвучил в июне 2024 года.

Тогда глава государства предложил взять за основу соглашения, которых делегации двух стран достигли в Стамбуле весной 2022 года, и дополнить их существующими реалиями.