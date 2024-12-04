Названо возможное место переговоров по Украине

Будапешт может стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, ведь венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше своих коллег разбирается в вопросе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Политик напомнил, что Орбан состоит в хороших отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.
Член движения «Другая Украина» добавил, что Трамп доверяет Орбану, потому что тот «видит этот нацизм». По словам Олейника, председательство Венгрии в Евросоюзе значительно повысит авторитет Орбана.