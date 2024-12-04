Экс-депутат Рады Олейник: мирные переговоры могут провести в Будапеште

Будапешт может стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, ведь венгерский премьер-министр Виктор Орбан лучше своих коллег разбирается в вопросе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Политик напомнил, что Орбан состоит в хороших отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином.

Член движения «Другая Украина» добавил, что Трамп доверяет Орбану, потому что тот «видит этот нацизм». По словам Олейника, председательство Венгрии в Евросоюзе значительно повысит авторитет Орбана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что число уставших украинцев от действующей власти постоянно растет. Этот фактор способен повлиять на возможность переговоров в 2025 году.