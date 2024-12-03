В НАТО захотели обеспечить Украине благоприятную позицию для переговоров

Рютте: Украина должна иметь сильные позиции к началу переговоров

Североатлантический альянс хочет обеспечить Украине сильные позиции к началу переговорного процесса. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, которого процитировало Financial Times .

«Мы обсудим в ближайшие два дня, как сделать так, чтобы Украина в случае решения о начале переговоров смогла вести их с сильной позиции», — заявил Рютте.

По словам генсека НАТО, для этого стране необходимы новые поставки оружия и подготовка военных. При этом Рютте подчеркнул, что решение о начале переговоров должна принимать сама Украина.

Ранее украинские власти официально отказались от любых гарантий безопасности, кроме полноправного членства в НАТО.

В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобную постановку вопроса неприемлемой. По его словам, членство Украины в блоке напрямую угрожает безопасности России.