AFP: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

Владимир Зеленский не примет участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил Agence France-Presse .

«Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул», — сообщили журналисты.

Сегодня в Стамбуле пройдут первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Они состоятся в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче. Ранее предполагалось, что встреча начнется утром, но по инициативе турецкой стороны ее перенесли на вторую половину дня.

Российская делегация готова к возможным компромиссам на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину из Анкары и сказал: «Я тут». Предполагалось, что украинский президент вылетит из Анкары в Стамбул в 16:30 по московскому времени.