Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией
AFP: Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле
Владимир Зеленский не примет участия в переговорах с Россией в Стамбуле. Об этом высокопоставленный украинский чиновник сообщил Agence France-Presse.
«Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул», — сообщили журналисты.
Сегодня в Стамбуле пройдут первые за три года переговоры между Россией и Украиной. Они состоятся в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче. Ранее предполагалось, что встреча начнется утром, но по инициативе турецкой стороны ее перенесли на вторую половину дня.
Российская делегация готова к возможным компромиссам на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил помощник президента Владимир Мединский.
Ранее Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину из Анкары и сказал: «Я тут». Предполагалось, что украинский президент вылетит из Анкары в Стамбул в 16:30 по московскому времени.