Из уважения к Трампу и Эрдогану. Зеленский подтвердил отправку делегации в Стамбул

Украина отправляет делегацию в Стамбул на переговоры с Россией. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в посольстве в Анкаре.
По словам украинского лидера, делегацию решили отправить из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.
В состав делегации не вошли начальник Генштаба Андрей Гнатов и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, заявил Зеленский. По его словам, главным вопросом украинский стороны станет прекращение огня. Переговоры могут продолжиться и 16 мая. Ожидаются также встречи с американскими представителями, добавил президент.
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности к возможным компромиссам в рамках встречи с украинской стороной в Стамбуле.
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