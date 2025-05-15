Зеленский отказался признать новые регионы России

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими территориями. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский также заявил, что Крым — это «часть Украины». По словам президента, эту точку зрения якобы поддержал Эрдоган. Глава государства назвал обсуждение территориальных вопросов с Россией нарушением Конституции.

«Обсуждать, что происходит, какие там гуманитарные кризисы — мы готовы и хотим. Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем временно занятые территории российскими», — подчеркнул Зеленский.

Российско-украинские переговоры все еще не начались, однако речи об их отмене не идет, сказал глава делегации России Владимир Мединский. Он также заявил о готовности к обсуждению возможных компромиссов.