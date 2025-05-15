Зеленский потребовал ввести дополнительные санкции против России

Украина требует ввести дополнительные антироссийские санкции. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.

По его мнению, очередные рестрикции против России станут стимулом для прекращения конфликта.

«Сейчас Россия демонстрирует, что не хочет заканчивать войну», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что из уважения к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану Украина направляет делегацию в Стамбул. Ее возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Инициатором диалога стал президент Владимир Путин — во время выступления 11 мая он предложил провести переговоры с Украиной в Турции. Российская делегация прибыла в Стамбул рано утром 15 мая.