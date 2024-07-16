Завод загорелся после атаки БПЛА в Курской области

Baza: пожар вспыхнул на заводе в Курской области после атаки БПЛА

В Курской области загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«В Коренево беспилотники атаковали завод низковольтной аппаратуры. Начался пожар, его площадь на данный момент составляет 400 квадратных метров», — уточнил канал.

По предварительной информации, пострадавших нет. Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных.

На заводе производят продукцию для энергетики и других отраслей промышленности. Официальной информации о пожаре пока не было.

До этого в Орловской области обезвреженный российскими силами РЭБ украинский дрон рухнул на территории нефтебазы компании «Черное золото» в Малой Саханке, повредив емкость для хранения нефти.

До этого украинский беспилотник упал на территории электроподстанции под Липецком, обошлось без жертв.

Кроме того, в начале недели российские ПВО сбили шесть дронов самолетного типа ВСУ над Брянской областью. Еще три дрона ВСУ сбили в Курской области.