Беспилотник упал на территорию электроподстанции под Липецком

Губернатор Артамонов: БПЛА ВСУ упал на территорию электроподстанции под Липецком

Фото: РИА «Новости»

Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена», — написал он.

Губернатор отметил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии готовности.

Ранее глава Брянской области заявил об уничтожении шести беспилотников в небе над регионом. Четыре БПЛА сбили над территорией Севского района, по одному — над Брасовским и Погарским районами.

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