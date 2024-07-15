Беспилотник упал на территорию электроподстанции под Липецком

Беспилотник упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе Липецкой области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет. Работа электроподстанции не нарушена», — написал он.
Губернатор отметил, что для Становлянского муниципального округа сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления БПЛА находятся в состоянии готовности.
Ранее глава Брянской области заявил об уничтожении шести беспилотников в небе над регионом. Четыре БПЛА сбили над территорией Севского района, по одному — над Брасовским и Погарским районами.
Развожаев сообщил об атаке вражеских дронов на Севастополь
Секретная служба замешана? Экс-сотрудник ЦРУ заметил странную деталь в покушении на Трампа
Интересный казус с волосами Шурика обнаружили в «Кавказской пленнице»
Магические подтяжки. Зрители обнаружили ряд киноляпов в фильме «Титаник»
Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе
Повторный взрыв раздался в Одессе во время сигнала воздушной тревоги
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте