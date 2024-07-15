Силы ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников в Брянской области

Силы ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на Брянскую область с применением беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Богомаз.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — подчеркнул он.

Четыре аппарата сбили над территорией Севского района, по одному — над Погарским и Брасовским районами.

По его словам, в результате атаки украинских боевиков пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП. Также он поблагодарил российские Вооруженные силы за обеспечение безопасности региона.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

Ранее информацию о сбитом в области беспилотнике подтвердили в пресс-службе Минобороны. БПЛА самолетного типа ликвидировали в ночь на 14 июля.