Силы ПВО РФ сбили шесть украинских беспилотников в Брянской области
Богомаз: системы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в Брянской области
Силы ВС РФ пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку на Брянскую область с применением беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Богомаз.
«Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — подчеркнул он.
Четыре аппарата сбили над территорией Севского района, по одному — над Погарским и Брасовским районами.
По его словам, в результате атаки украинских боевиков пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП. Также он поблагодарил российские Вооруженные силы за обеспечение безопасности региона.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.
Ранее информацию о сбитом в области беспилотнике подтвердили в пресс-службе Минобороны. БПЛА самолетного типа ликвидировали в ночь на 14 июля.