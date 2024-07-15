Обезвреженный БПЛА повредил емкость для нефти на базе в Орловской области
Обезвреженный беспилотник рухнул рано утром 15 июля на территорию нефтебазы в Орловской области. В результате незначительные повреждения получила емкость для хранения нефти, сообщил первый замгубернатора региона Владимир Ивановский.
Беспилотник противника обезвредили силы РЭБ в 05:11, уточнил он. Рухнул БПЛА на территории объекта Орловской нефтеперерабатывающей компании «Черное золото» в Малой Саханке.
«В результате взрыва незначительные повреждения получила емкость на тысячу кубометров для хранения нефти, других повреждений инфраструктуры нефтебазы нет. Пострадавших нет», — подчеркнул Ивановский.
На место ЧП оперативно прибыли пожарные, специалисты региональных управлений ФСБ, МВД и Следственного комитета.
Ранее об обезвреженном БПЛА в Орловском муниципальном округе сообщал губернатор области Андрей Клычков.
«Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — указал глава региона в своем Telegram-канале.