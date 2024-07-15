Три беспилотника ВСУ сбили в Курской области

Система противовоздушной обороны в ночь на понедельник сбила три украинских беспилотника самолетного типа в Железногорском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

«Средства ПВО в Железногорском районе утром сбили три украинских беспилотника самолетного типа. Благодарю наших защитников! Не трогайте и не приближайтесь к обломкам БПЛА в случае обнаружения! Сообщить о находке можно по телефону 112», — сообщил он.

Ранее стало известно, что над территорией Брянской области в течение минувшей ночи сбили шесть беспилотников. Глава региона Александр Богомаз уточнял, что по одному дрону сбили над Брасовским и Погарским районами, оставшиеся четыре — над территорией Севского района.

Позднее сведения о сбитых в регионе беспилотниках подтвердили в Минобороны. Сведения о пострадавших не поступали.