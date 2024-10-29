Завод Rheinmetall на Украине назвали законной целью ВС России

Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине является законной целью для российской армии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Журналисты спросили официального представителя Кремля, можно ли считать Rheinmetall такой же целью для ВС России, как и любое другое оборонное предприятие на Украине.
«Разумеется, да», — сказал Песков.
Завод концерна Rheinmetal заработал на Украине 26 октября. Глава немецкой корпорации Армин Паппергер заявил о готовности предприятия выпустить боевую пехотную машину Lynx в конце года.