Первый оборонный завод Rheinmetal заработал на Украине

На Украине открылся первый оборонный завод концерна Rheinmetal. Об этом заявил глава немецкой корпорации Армин Паппергер в интервью ТСН.
«Первый завод уже работает. <…> Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию», — заявил он.
Глава концерна отметил, что новый завод готов выпустить боевую пехотную машину Lynx в конце года.
Rheinmetall планирует открыть на Украине несколько оружейных заводов. Об этом в середине июня заявила министр экономики страны Юлия Свириденко. Первый цех бронетехники запустили 11 июня. Это первый реализуемый проект в рамках долгосрочного партнерства.
«Ждем салюта на производстве». Медведев — об открытии завода Rheinmetall на Украине
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