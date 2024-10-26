Первый оборонный завод Rheinmetal заработал на Украине

На Украине открылся первый оборонный завод концерна Rheinmetal. Об этом заявил глава немецкой корпорации Армин Паппергер в интервью ТСН .

«Первый завод уже работает. <…> Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию», — заявил он.

Глава концерна отметил, что новый завод готов выпустить боевую пехотную машину Lynx в конце года.

Rheinmetall планирует открыть на Украине несколько оружейных заводов. Об этом в середине июня заявила министр экономики страны Юлия Свириденко. Первый цех бронетехники запустили 11 июня. Это первый реализуемый проект в рамках долгосрочного партнерства.