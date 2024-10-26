После открытия первого из четырех заводов Rheinmetall на Украине там может произойти «праздничный российский салют». На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал он.
К своему посту Медведев прикрепил короткое красноречивое видео с мощным взрывом.
Об открытии завода ранее сообщил глава немецкой корпорации Армин Паппергер. По его словам, в конце года новое предприятие сможет выпустить боевую пехотную машину Lynx.
В июне на Украине запустили цех бронетехники Rheinmetall AG и госконцерна «Укроборонпром».
«Ждем салюта на производстве». Медведев — об открытии завода Rheinmetall на Украине
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