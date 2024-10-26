Медведев: после открытия завода Rheinmetall на Украине ждем там российский салют

После открытия первого из четырех заводов Rheinmetall на Украине там может произойти «праздничный российский салют». На это указал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

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«Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал он.

К своему посту Медведев прикрепил короткое красноречивое видео с мощным взрывом.

Об открытии завода ранее сообщил глава немецкой корпорации Армин Паппергер. По его словам, в конце года новое предприятие сможет выпустить боевую пехотную машину Lynx.

В июне на Украине запустили цех бронетехники Rheinmetall AG и госконцерна «Укроборонпром».