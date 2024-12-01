У администрации избранного президента США Дональда Трампа будут трудные переговоры с киевским режимом по поводу ситуации на Украине. Об этом зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале .

«Режим будет и дальше настаивать на [конфликте] до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами. Ибо это единственный способ сохранить власть нелегитимного наркомана», — заявил Медведев.

Он также подчеркнул, что британцы наконец-то осознали: уровень поддержки Зеленского значительно снизился и большинство украинцев не желают видеть его на посту президента.

Медведев также отметил, что визит нового руководства Евросоюза в Киев в первый день их работы свидетельствует о том, что они настроены на продолжение конфликта, а не на благополучие ЕС.

Ранее Медведев сообщил, что украинский конфликт можно урегулировать «без ущерба для человечества», если НАТО откажется от попыток обострить ситуацию. По его словам, недавнее использование ракет «Орешник» российскими военными оказало значительное влияние на ход специальной военной операции.