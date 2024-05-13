Забайкальские десантники сожгли в небе украинскую «Бабу-ягу» над Часовым Яром | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 05:54 Забайкальские десантники сожгли в небе украинскую «Бабу-ягу» над Часовым Яром МО: забайкальские десантники сожгли в Часовом Яре дрон ВСУ типа «Баба-яга» РИА «Новости»

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Забайкальские десантники из группировки войск «Юг» ликвидировали ударный гексакоптер типа «Баба-яга» в Часовом Яре, приближающийся к передовым позициям ВС РФ для сброса боеприпасов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей Минобороны РФ.

«В ходе дежурства был обнаружен вражеский ударный гексакоптер типа „Баба-яга“, который по воздуху приближался к нашим передовым позициям для нанесения удара», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Российские военные после обнаружения воздушной цели открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12.

Точными выстрелами они сожгли в воздухе вражеский дрон.

Ранее военный эксперт Самюэль Бенедетт сообщил, что украинские боевики нашли способ, чтобы защитить свои мультикоптеры «Баба-яга» от ударов российской армии.

В конце апреля в Донецкой Народной Республике обнаружили и подавили 283 украинских дрона всего за неделю. В том числе перехватили три БПЛА «Бабя-яга».

Недавно украинский Генштаб признал успехи ВС РФ на Харьковском направлении, где идут активные бои за приграничный город Волчанск.