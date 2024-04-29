Обезвреженные в ДНР украинские дроны попали на фото и видео | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 10:08 Обезвреженные в ДНР украинские дроны попали на фото и видео ФСБ: в ДНР за неделю обнаружили и подавили 283 украинских беспилотника

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За прошлую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружили и подавили 283 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

В Кировском и Петровском районах Донецка перехватили три дрона «Баба-Яга», которыми управляли с помощью системы Starlink. Беспилотники переносили самодельные взрывные устройства. В Буденновском районе подавили разведывательный коптер AUTEL.

«Взрывотехники УФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте», — передали в пресс-службе.

Никто из местных жителей не пострадал. Инфраструктура также не получила повреждений.

Пресс-служба УФСБ России по ДНР Пресс-служба УФСБ России по ДНР Пресс-служба УФСБ России по ДНР Пресс-служба УФСБ России по ДНР Пресс-служба УФСБ России по ДНР Пресс-служба УФСБ России по ДНР

Украинские военные пытаются защищать большие сельскохозяйственные мультикоптеры «Баба-яга» от ударов, сопровождая их квадрокоптерами. Ранее российские специалисты отследили место сборки дронов «Баба-Яга», а также цепочку поставок комплектующих к ним. Информацию они получили со сбитого беспилотника.