Обезвреженные в ДНР украинские дроны попали на фото и видео | 360°

29 апреля 2024, 10:08
Обезвреженные в ДНР украинские дроны попали на фото и видео
ФСБ: в ДНР за неделю обнаружили и подавили 283 украинских беспилотника
За прошлую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружили и подавили 283 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
В Кировском и Петровском районах Донецка перехватили три дрона «Баба-Яга», которыми управляли с помощью системы Starlink. Беспилотники переносили самодельные взрывные устройства. В Буденновском районе подавили разведывательный коптер AUTEL.
«Взрывотехники УФСБ обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте», — передали в пресс-службе.
Никто из местных жителей не пострадал. Инфраструктура также не получила повреждений.
Украинские военные пытаются защищать большие сельскохозяйственные мультикоптеры «Баба-яга» от ударов, сопровождая их квадрокоптерами. Ранее российские специалисты отследили место сборки дронов «Баба-Яга», а также цепочку поставок комплектующих к ним. Информацию они получили со сбитого беспилотника.
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