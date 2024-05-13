Генштаб ВСУ признал успехи ВС России на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 03:34 Генштаб ВСУ признал успехи ВС России на Харьковском направлении РИА «Новости»

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Обстановка для Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении остается сложной. Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Telegram-канале.

«На Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется», — отметили в сообщении.

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По данным Генштаба, самые активные бои сейчас развернулись за приграничный город Волчанск, на этом участке у России «есть тактический успех».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что положение украинской армии в Харьковской области остается чрезвычайно сложным. Тяжелая обстановка для ВСУ наблюдается под Волчанском и еще на пяти направлениях.

По данным Минобороны, в течение суток российские военные освободили населенные пункты Олейниково, Мороховец, Красное и Гатище. Потери противника составили до 100 человек живой силы, боевая бронированная машина «Козак» и два танка.